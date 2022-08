Morto a Cosenza Emanuele Giacoia, pioniere del giornalismo radiotelevisivo in Calabria

COSENZA – “Addio papà, la tua è stata una lunga e bellissima avventura”. Con queste parole Valerio Giacoia dalla propria pagina Facebook annuncia la morte del padre Emanuele Giacoia, morto stanotte a Cosenza all’età di 93 anni. Emanuele lascia ad intere generazioni di cronisti il ricordo vivo di un grande cronista, pioniere del giornalismo radiotelevisivo in Calabria e integerrimo nel suo mestiere.

Una carriera piena di successi e di enormi soddisfazioni. Nel 1982 Emanuele Giacoia arriva in Rai a Cosenza come semplice annunciatore e ne esce come Caporedattore.

Alla famiglia Giacoia le più sentite e commosse condoglianze dalla redazione di Ottoetrenta.