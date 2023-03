Nuove sinergie per l’area ionica-silana: nasce l’associazione Alpa Trekking

MIRTO CROSIA (CS) – A Mirto Crosia, nei locali del palazzetto dello Sport “Giacomo Carrisi” si è tenuta la conferenza di presentazione dell’associazione di promozione territoriale “Alpa Trekking”, il cui presidente è Roberto Alvaro ed il vice presidente Cataldo Papparella.

Obiettivo del gruppo è la promozione del territorio e dei borghi, la valorizzazione dei monumenti religiosi e non, delle le chiese e della loro architettura, l’enogastronomia, le tradizioni e la Storia locale. Altro fine, per il tramite delle attività cult dell’associazione come trekking, hiking, torrentismo, rafting e ciaspolate sulla neve, è la socializzazione e lo spirito di aggregazione tra gli abitanti dei diversi comuni, tra i giovani, i camminatori e gli amanti della natura più in generale.

Una sala gremita ed un pubblico particolarmente attento per tutto il tempo dei lavori, presenti – oltre agli amministratori comunali dei comuni limitrofi – rappresentanti di diverse associazioni no profit e socio culturali provenienti da diversi comuni e i sacerdoti Padre Onofrio Farinola, Don Giuseppe Ruffo e Don Umberto Pirillo, rispettivamente delle parrocchie di Bocchigliero, e di San Giovanni Battista e del Divino Cuore di Gesù, entrambe a Mirto Crosia. Sono intervenuti anche Francesco Russo, in rappresentanza del Comune di Mirto Crosia, la dirigente scolastica Rachele Donnici, responsabile dell’Istituto Omnicomprensivo di Mirto Crosia ed il consigliere regionale Davide Tavernise che ha dato spiegato della legge regionale per i Cammini di Calabria, appena approvata.

A coordinare i lavori è stata la giornalista e presidente Pro Loco Bocchigliero, Mariarosaria Rizzuti.

Le attività di presentazione si sono concluse con un momento simbolico di consegna delle prime due tessere del socio-volontario.

Con la tessera n.1 porta il nome di Padre Onofrio Farinola che ha giá condiviso – assieme al gruppo costituente e alla pro loco locale – attività di trekking e ciaspolate con delle messe a cielo aperto: ai piedi di una cascata e sui monti innevati della Sila a meno nove gradi. Tutto questo a suggello della condivisione delle bellezze del Creato tra Chiesa e mondo dell’escursionismo.

La tessere n.2 è stata donata invece al più giovane camminatore del gruppo, un bambino di soli 9 anni che non si è mai tirato indietro davanti ai tanti km da percorrere.

La costituzione di questa nuova associazione mira a siglare nuove sinergie per il territorio, in termini di cooperazione e promozione turistica.