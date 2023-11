Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha incontrato al Mit il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

È stata l’occasione per fare il punto sulle importanti infrastrutture calabresi, in particolare la Ss 106 Jonica e la A2. Si è anche parlato dei prossimi passi delle istituzioni locali relativamente al Ponte sullo Stretto. E’ quanto si legge in una nota del Mit.