Operazione Mare Pulito, Occhiuto “Realizzati 137 report nel fine settimana”

CATANZARO – Realizzati 137 report su depuratori, coste e fiumi con il coinvolgimento di oltre 30 tecnici della Regione. È il bilancio del fine settimana in Calabria fornito dal presidente Roberto Occhiuto. Verifica del funzionamento dei depuratori, analisi delle acque marine, controllo delle acque reflue, verifica e ispezione degli scarichi legali ed eventuali scarichi illegali: queste le attività di monitoraggio effettuate.

“In due Comuni – spiega Occhiuto sui social – sono state rilevate ancora anomalie. Continuate a segnalarci questi casi indicando con precisione la zona. Il maltempo previsto in questa settimana non agevolerà le operazioni in corso, ma proseguiamo senza tentennamenti”.