Paola, guasto a un locomotore. Galleria chiusa e treni soppressi

PAOLA (CS) – La circolazione è ancora sospesa.

In corso l’intervento di un locomotore di soccorso per consentire la regolare ripresa della circolazione ferroviaria.

Riprogrammazione per i passeggeri del treno FR 8509 Sibari (6:27) – Bolzano (15:48):

• i passeggeri a bordo proseguono fino a Roma Termini, dove trovano ulteriore proseguimento a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia;

• i passeggeri in partenza da Paola, Salerno e Napoli Afragola e diretti a Roma Termini, Firenze Santa Maria Novella e Bologna Centrale possono utilizzare il treno FR 8418 Reggio Calabria Centrale (6:07) – Venezia Santa Lucia (15:34) fino a Bologna Centrale, dove trovano proseguimento con il treno RV 3846 Bologna Centrale (16:10) – Brennero (20:56);

• i passeggeri in partenza da Scalea possono utilizzare il treno FR 9584 Reggio Calabria Centrale (6:44) – Torino Porta Nuova (18:00) fino a Bologna Centrale, dove trovano proseguimento con il treno RV 3846 Bologna Centrale (16:10) – Brennero (20:56);

• i passeggeri in partenza da Roma Termini e dalle successive fermate possono utilizzare, come da programma, il treno FR 8509 Roma Termini (10:50) – Bolzano (15:48).

I treni Regionali subiscono limitazioni di percorso e cancellazioni.

Aggiornamento – ore 8:00

Il treno FR 8509 Sibari (6:27) – Bolzano (15:48) è fermo dalle ore 7:03 nei pressi di Paola.

Inizio evento – ore 6:50

La circolazione è sospesa per un inconveniente tecnico a un treno nei pressi di Paola.

In corso l’invio di un locomotore di soccorso per consentire la regolare ripresa della circolazione ferroviaria.

I treni Alta Velocità e Regionali possono registrare ritardi.

Seguono aggiornamenti.