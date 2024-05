Prestigioso riconoscimento per la Cattedra di Audiologia dell’UMG con il Dr Pasquale Viola

Ancora un premio prestigioso per la Cattedra di Audiologia dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, diretta dal Prof. Giuseppe Chiarella.

Al recentissimo Congresso nazionale della Società italiana di Otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale che si è appena concluso a Bergamo, il gruppo di ricerca di cui fa parte il dott. Pasquale Viola, ricercatore di Audiologia, coordinato dal dott. Pietro De Luca (Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola, Roma) ha ricevuto il Premio Lecco per il miglior lavoro scientifico sulla patologia delle ghiandole salivari con un lavoro dal titolo: Role of tumour-infiltrating lymphocytes and the tumour microenvironment in the survival of malignant parotid gland tumours. A two-centre retrospective analysis of 107 patients.