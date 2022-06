Processione di San Francesco di Paola: il percorso e le modifiche alla viabilità

COSENZA – In occasione dei festeggiamenti annuali in onore di San Francesco di Paola, compatrono della città di Cosenza, in programma domani, giovedì 2 giugno, e nel corso dei quali si terranno la consegna delle Chiavi d’oro al Santo da parte del Sindaco Franz Caruso e la solenne processione della Statua del Santo per le vie della città, il Comando della Polizia Municipale ha emanato un’ordinanza per regolamentare il transito e la sosta, ravvisata la necessità di modificare temporaneamente la vigente disciplina sulle strade interessate, al fine di assicurare le migliori condizioni di sicurezza ai partecipanti e agli utenti della strada limitando, nel contempo, i disagi all’utenza veicolare.

In particolare, i provvedimenti adottati dalla Polizia Municipale istituiscono per giovedì 2 GIUGNO :

– Dalle ore 15,00 alle ore 23,00, il divieto di sosta con rimozione su Corso Plebiscito per tutta la sua estensione;

– Tra le ore 18,00 e le ore 23,00, il divieto di transito, limitatamente al passaggio della Processione, sul seguente percorso:

CORSO PLEBISCITO (Chiesa S. Francesco da Paola) – PONTE ALARICO – VIA ALARICO – PIAZZA G.MATTEOTTI – VIALE TRIESTE – PIAZZA G.CARRATELLI -PIAZZA DEI BRUZI (sosta durante la quale il Sindaco Franz Caruso reciterà l’atto di affido al Santo per la città) VIA S.QUATTROMANI – PONTE M.MARTIRE -PIAZZA DEI VALDESI – CORSO TELESIO – DUOMO (dove avverrà la cerimonia di consegna, da parte del Sindaco Franz Caruso, delle Chiavi d’Oro della Città di Cosenza al Santo) e, al termine della Santa Messa in Cattedrale, CORSO TELESIO – PONTE GALEAZZO DI TARSIA – CORSO PLEBISCITO(Chiesa S. Francesco da Paola).

Nel corso della manifestazione, gli agenti di polizia stradale in servizio adotteranno, per motivi contingenti, le appropriate misure di regolazione del traffico ed ogni altro opportuno provvedimento che la situazione dovesse richiedere.