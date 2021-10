Regionali, affluenza in calo

COSENZA – Alle 23 si sono chiusi i seggi elettorali per la tornata amministrativa e riapriranno domattina alle 7 fino alle ore 15. In Calabria si vota in particolare per l’elezione del Presidente e del Consiglio della Regione e per le amministrative a Cosenza, ma a livello nazionale questa scadenza elettorale riguarda 1.192 amministrazioni comunali e le suppletive della Camera per otre 12 milioni di elettori italiani chiamati al voto. Alle 19, secondo i dati definitivi, l’affluenza è stata del 33,18%. Alle precedenti del 5 giugno 2016 alla stessa ora la percentuale di votanti era stata del 46%, ma si votò in un solo giorno. In Calabria alle 19 ha votato il 22,66% degli aventi diritto.

Domani seggi aperti dalle 7 alle 15.