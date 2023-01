Rende, presto la bonifica dell’ex discarica di Sant’Agostino: “ottenuti 5 milioni”

L’assessore Ziccarelli: “ottenuti 5 milioni di euro grazie al nostro lavoro e all’impegno del consigliere Bonanno”



RENDE (CS) – Affidata a Rende la progettazione esecutiva dell’intervento di messa in sicurezza e bonifica dell’ex discarica RSU di Sant’Agostino. L’intervento dell’area s’inserisce nel processo di pianificazione strategica che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha attivato con la Regione Calabria nell’ambito del rischio ambientale.

“Per l’ex discarica di Sant’Agostino, l’amministrazione comunale ha ottenuto un finanziamento pari a € 5.300.000,00, di cui € 300.000,00 destinati all’esecuzione del piano di caratterizzazione e redazione dell’eventuale analisi di rischio e € 5.000.000,00 destinati alla redazione della progettazione definitiva/esecutiva e ai lavori di bonifica e messa in sicurezza dell’area del ex discarica per Rifiuti Solidi Urbani, sita in località Sant’Agostino.

“L’anno nuovo inizia con una notizia importante che concretizza il lavoro iniziato sette anni fa dalla nostra amministrazione. Il finanziamento è stato ottenuto in un momento dove la tutela dell’ambiente è al primo posto nella nostra regione per la presenza di centinaia di siti inquinati da discariche. Una discarica, quella di Sant’Agostino, realizzata dalle precedenti amministrazioni con il consenso di amministratori del tempo. Quelle stesse persone che oggi in consiglio comunale vantano la propria “verginità politica”, non rendendosi conto all’epoca, del danno fatto alla comunità ricadente nell’aria non solo di Sant’Agostino, ma anche di contrada Difesa di Saporito e Castrolibero: una bomba ecologica piazzata a ridosso di un centro abitato con centinaia e centinaia di abitazioni e di famiglie, provocando un enorme danno ambientale e che negli anni passati era diventata forse la discarica dell’intera Calabria e dell’intero mezzogiorno d’Italia”, ha sottolineato l’assessore Domenico Ziccarelli.

“Mi preme ringraziare per tale risultato ottenuto, oltre gli uffici del settare ambiente del nostro comune, il consigliere comunale Luciano Bonanno, promotore di questo progetto di bonifica già dal lontano 2011 che, facendone uno dei motivi principali per la sua discesa in campo politico, ha inserito tale punto come principio cardine negli accordi programmatici fatti con il sindaco Manna e che dal primo giorno del suo insediamento ha partecipato attivamente affinché ciò avvenisse. Questo finanziamento conferma come da parte dell’amministrazione Manna la tutela dell’ambiente e la salute dei propri concittadini sia al primo posto, mettendo fine, dopo circa trent’anni, ad uno scempio perpetuato sul nostro territorio”, ha concluso Ziccarelli.