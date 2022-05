Rifiuti, il sindaco di Mendicino “siamo sempre disponibili ad ospitare l’Ecodistretto”

MENDICINO (CS) – “ “. Così esordisce dalla propria pagina Facebook il sindaco Antonio Palermo che prosegue “Potrei dire semplicemente “io lo avevo detto” oppure “ora chi ha colpe si assumi le responsabilità”!!!

Potrei, poi, ricordare che sono stato l’unico #Sindaco a dare la disponibilità del proprio territorio per ospitare il famoso #Ecodistretto previsto per la provincia di Cosenza ma ancora oggi senza un “#sito” dove realizzarlo.

Potrei, finanche, accusare pubblicamente chi avrebbe dovuto sostenere questa mia proposta e non lo ha fatto, inventando scuse astruse e accampando alibi senza senso !!! Ma non lo farò… nonostante i fatti mi abbiano dato, amaramente, ragione!!!

Oggi voglio soltanto dire a quei miei #concittadini, a quelle #famiglie e alle tante #attività_commerciali che hanno avuto sempre fiducia in me e che dopo gli aumenti del gas e dell’energia elettrica ora si trovano a pagare pure #bollette_Tari più salate – conclude Palermo – che continuerò a lottare con tutto me stesso contro l’#incapacità di chi governa di prendere #decisioni e di chi si oppone di avanzare #soluzioni, contro quella “#politica” capace solo di fare #slogan e quel #populismo artefice di #menzogne di cui alla fine, ancora una volta, ne paghiamo le #conseguenze tutti noi”