Rinvenuti ordigni bellici durante lavori sulla SS106. Intervento dei genieri di Castrovillari

CASSANO ALLO IONIO (Cs) – E’ stata una scoperta decisamente insolita quella fatta nei giorni scorsi a Sibari sul cantiere della SS106, dove il controllo preventivo dei terreni interessati dai lavori di ampliamento della carreggiata hanno portato al ritrovamento di diversi ordigni bellici inesplosi, poi identificati in circa 75 colpi inesplosi per cannone antiaereo tedesco da 20mm.

A seguito della segnalazione alla Prefettura sono così intervenuti, come da consuetudine in questi casi, gli artificieri della Compagnia Genio di Castrovillari, dipendente dal 21° Reggimento Genio Guastatori di Caserta e comandata dal capitano Antonio Gagliardi. I militari hanno fatto brillare parte delle munizioni inesplose che risultavano essere molto danneggiate e corrose. Infatti, per questioni logistiche, l’operazione di bonifica ha richiesto due giorni di attività e si concluderà, quindi, concretamente domani. Al termine dell’intervento potranno poi riprendere i lavori del cantiere in sicurezza.