Rischio moderato, la Calabria passa in zona gialla

CATANZARO – Cambio di colore da arancione a giallo per la Calabria nella nuova mappa nazionale. Per la nostra regione, che nella settimana tra il 24 aprile e il 2 maggio ha registrato 2.283 casi, anche se con qualche focolaio, la classificazione complessiva del rischio è “moderata, ad alta probabilità di progressione”.

Prudenza come sempre quindi ma, secondo quanto emerso dalla bozza del monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute, utilizzato dalla cabina di regia per i cambi di colore, Sardegna e Calabria sono le regioni italiane nelle quali l’indice di trasmissibilità del Covid-19, noto come R(t), è il più basso d’Italia.

RT REGIONALI:

Abruzzo 0.82 Basilicata 0.82 Calabria 0.74 Campania 0.95 Emilia Romagna 0.92 FVG 0.78 Lazio 0.91 Liguria 0.96 Lombardia 0.92 Marche 0.94 Molise 1.25 Piemonte 0.84 PA Bolzano 1.07 PA Trento 0.97 Puglia 0.91 Sardegna 0.74 Sicilia 0.89 Toscana 0.88 Umbria 0.93 Veneto 0.95 Valle d’Aosta 0,93