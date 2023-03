Rocca Imperiale, Giovanni Gallo nuovo commissario Forza Italia

ROCCA IMPERIALE (CS) – Forza Italia si riorganizza a Rocca Imperiale puntando su una figura di consolidata esperienza in chiave politica e amministrativa: Giovanni Gallo. Il commercialista è stato nominato, in queste ore, commissario cittadino dal coordinatore provinciale, l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo. L’incarico gli è stato conferito sabato 18 marzo a Cosenza nel corso della riunione del Comitato Provinciale del partito, alla presenza dei vertici provinciali, regionali e nazionali. Cioè, tra gli altri: il senatore Mario Occhiuto; l’assessore regionale, Gianluca Gallo; il vice presidente del Consiglio Regionale, Pierluigi Caputo; la presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro e le consigliere regionali, Katya Gentile e Pasqualina Straface.

«Ci attendendo sfide importanti – si rivolge così il coordinatore provinciale di Forza Italia, Gianluca Gallo al nuovo commissario di Forza Italia per Rocca Imperiale – e sono certo che con la tua riconosciuta esperienza e competenza che ti hanno sempre contraddistinto, sino a fare di te un punto di riferimento, saprai attivarti per favorire il dialogo con tutti gli iscritti al partito, i simpatizzanti ed i cittadini, al fine di lavorare a quei programmi necessari per lo sviluppo del territorio. Saprai riaffermare i valori fondanti del nostro partito – conclude l’assessore regionale – anche in un momento storicamente complesso come questo».

La nomina del 49enne commercialista di Rocca Imperiale è giunta in seguito a consultazioni anche con i vertici regionali e nazionali che hanno accolto con favore le indicazioni sul suo nome. Gallo, nonostante la giovane età, ha già ricoperto il ruolo di assessore comunale per ben dieci anni ed ancora oggi continua a sedere sugli scranni del Consiglio Comunale di Rocca Imperiale. L’esperienza e le capacità diplomatiche di Giovanni Gallo saranno sicuramente determinanti per traghettare il partito verso il congresso cittadino.

«Il coordinatore provinciale di Forza Italia, Gianluca Gallo, ha inteso nominarmi commissario cittadino di Rocca Imperiale per strutturare il partito nella mia comunità. Per storia, cultura e coerenza, sempre nel solco dell’area centrista e moderata – ricorda Giovanni Gallo – ho accettato la proposta con la consapevolezza che è necessario impegnarsi per il territorio in cui si vive, valorizzarne le potenzialità e ridurne i disagi. Un lavoro non semplice per i tempi che viviamo – dichiara il neo commissario di Forza Italia a Rocca Imperiale – ma da assolvere con la cultura dell’ascolto, della responsabilità, della serietà e della proposta per il bene e il futuro delle giovani generazioni».