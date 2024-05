San Nicola Arcella: ecco le nuove disposizione per accedere all’Arcomagno

SAN NICOLA ARCELLA (CS) – Con apposita ordinanza, il sindaco di San Nicola Arcella, Eugenio Madeo, al fine di garantire maggiori condizioni di sicurezza lungo il percorso che porta alla grotta e alla spiaggia ha disposto le modalità di accesso con tutta una serie di limitazioni all’Arcomagno. Già a partire da giugno del 2023 si era già stabilito che si potrà accedere alla spiaggetta dell’Arcomagno solo ed esclusivamente in presenza del personale addetto al controllo ed alla vigilanza dei percorsi che consentono il raggiungimento del sito.

Con delibera di Giunta Comunale era stata anche approvata la proposta per la gestione dei servizi relativi alle visite guidate e controllate ed alla pulizia ed il decoro del percorso e del sito presentata dall’Associazione Pro-Loco San Nicola Arcella, con cui il Comune ha sottoscritto una convenzione che, oltre alla stessa Pro loco, include il Responsabile del Servizio Vigilanza e la Polizia Locale. Convezione prorogata con scadenza al 30 giugno 2025.

Dal primo giugno e fino al 15 settembre del 2024, il servizio di controllo, vigilanza e pulizia del percorso e del sito dovrà essere assicurato tutti i giorni, mentre negli altri mesi sarà l’Associazione Pro-Loco San Nicola Arcella a comunicare le date di effettuazione del servizio e l’organizzazione di eventuali visite su prenotazione. Si potrà accedere alla spiaggetta ed alla grotta dell’Arcomagno dalle ore 08,00 alle ore 20,00 solo ed esclusivamente in presenza del personale addetto al controllo ed alla vigilanza dei percorsi che consentono il raggiungimento del sito.

È assolutamente vietato il passaggio in mare sotto l’arco per ragioni di sicurezza e tale divieto riguarda imbarcazioni, pattini e bagnanti. Ancora, è assolutamente vietato spingersi fin sotto la grotta dell’Arcomagno, per pericolocaduta massi. È assolutamente vietato portare con se sdraio, ombrelloni, asciugamani ed altri oggetti ingombranti, nonchè il consumo sulla spiaggetta, di alimenti di qualsiasi genere.

La sosta sulla spiaggetta dell’Arcomagno non potrà superare i 20/30 minuti circa. È assolutamente vietato il consumo di sigarette durante la sosta presso la spiaggetta dell’Arcomagno, così come stabilito con Ordinanza Sindacale. Per l’accesso alla spiaggetta il costo del biglietto d’ingresso è fissato in € 3,00, con riduzione ad € 1,50 per minori, sino al compimento del 12° anno di età, che dovranno essere accompagnati da persone adulte. I due punti vendita saranno posti sul lato Sud e sul lato Nord del litorale di San Nicola Arcella. Potranno essere applicate agevolazioni sul costo dei biglietti in presenza di particolari intese fra la Pro-Loco e gli operatori che gestiscono barche adibite al trasporto di visitatori, gestori di lidi e di strutture turistiche e alberghiere.