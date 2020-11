Sanità, Boccia: “Sarò in Calabria per discutere dell’emergenza in atto”

«La prossima Conferenza Stato-Regioni, venerdì, la farò dalla sede della Regione Calabria. Ho già informato il presidente Spirlì».

Lo ha annunciato il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, in audizione alla commissione parlamentare per gli Affari regionali, sui rapporti tra lo Stato e le Regioni.

Il ministro ha poi aggiunto: «Ringraziamo Gino Strada ed Emergency per l’accordo raggiunto ieri, con il capo della Protezione civile Borrelli, abbiamo a lungo parlato con Gino Strada, che ringraziamo. L’accordo raggiunto con Emergency permetterà alla Calabria di affrontare meglio l’emergenza, con un lavoro proficuo».

«Questa però – ha precisato – è un’altra cosa rispetto alla gestione del disavanzo del settore sanitario in Calabria, che è quello di cui maggiormente si deve occupare un commissario ad acta. Stiamo assistendo a un dibattito surreale su questo tema».