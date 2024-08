Scossa di terremoto di 5 ML, balla tutta la provincia di Cosenza

Una forte scossa di terremoto, di magnitudo ML 5.0, è stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con epicentro a 3 km a ovest di Pietrapaola, in provincia di Cosenza, ed una una profondità di 21 km, alle ore 21,43.

Il terremoto è stato distintamente avvertito in tutta la provincia di Cosenza, dalla fascia ionica a quella tirrenica, dal Pollino in Sila, fino a Lamezia Terme e in altri comuni del catanzarese.

Tanta la paura fra la popolazione che è scesa in strada in diversi comuni dello Ionio cosentino dove sono già in corso i sopralluoghi dei vigili del fuoco e della polizia municipale, ma al momento non si hanno notizia di danni a persone o cose.

Alle 21.51 rilevata un’altra scossa di magnitudo 2.3.

Notizia in aggiornamento