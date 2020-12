RENDE – Dal Comune di Rende si apprende che «con Ordinanza Sindacale n. 988 del 08/12/2020, viene ordinata la sospensione, in via cautelativa, delle attività didattiche in presenza, per tutte le Scuole dell’Infanzia, Scuole Primarie e Secondarie di primo grado, afferenti i tre Istituti Comprensivi rendesi, da giorno 09 dicembre 2020 fino al 22 dicembre 2020 compreso».