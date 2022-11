Servizio mensa Spoke Paola-Cetraro “Gravi carenze, Asp avvii ispezione”

PAOLA (CS) – “In data 11 Maggio 2022 avevo denunciato le gravi carenze del servizio mensa dello Spoke Paola-Cetraro che comportavano non pochi problemi per i degenti. Da allora l’azienda Ospedaliera di Cosenza non ha prodotto nessuna miglioria. Non siamo più disposti a tollerare che i pazienti malati debbano subire anche disservizi legati all’erogazione dei pasti”. Così Graziano Di Natale, già vicepresidente della commissione regionale contro la ‘ndrangheta che ha definito “questo immobilismo controproducente. L’azienda Sanitaria deve avviare immediatamente un’ispezione per verificare i presunti gravi disservizi nel servizio mensa degli ospedali“.

“La fruibilità dei pasti – dichiara l’esponente politico – non può essere messa in discussione. Si tratta di soldi pubblici e pertanto non si può consentire tale sciatteria e pressappochismo. Sono pronto a difendere, come sempre, quanti reclamano i propri diritti senza avere paura di farlo. Questa non è la terra di nessuno dove ogni cosa può essere tollerata come se nulla fosse accaduto. Servire pasti con presenza di insetti o pane riciclato non è tollerabile Attendo quindi – conclude- immediatamente una risposta forte e decisa da parte delle istituzioni sanitarie”.