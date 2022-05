Si sblocca la vertenza alla Clinica Santa Lucia: la soddisfazione dell’Amministrazione comunale

Soddisfazione è stata espressa dall’Amministrazione comunale per la positiva conclusione della vertenza che ha interessato fino a qualche ora fa la clinica oculistica Santa Lucia ed i suoi lavoratori. La soddisfazione viene espressa sia dal Sindaco Franz Caruso che dall’Assessore Damiano Covelli che qualche giorno fa era stato presente all’incontro all’ASP con il commissario straordinario Antonello Graziano, da poco nominato.

“L’Amministrazione comunale è particolarmente lieta della positiva conclusione della vicenda della clinica Santa Lucia che può, così, riprendere le prestazioni, a beneficio dei tanti cittadini ed utenti che erano in lista d’attesa anche per interventi chirurgici di una certa importanza e delicatezza. I provvedimenti adottati dal neo commissario straordinario Graziano sono di buon auspicio sia per la salvaguardia dei livelli occupazionali, sia per la prosecuzione dell’attività della Clinica, una struttura storica in grado di fornire prestazioni di eccellenza nel campo della chirurgia oculistica. Quando si tengono in debito conto diritti fondamentali, come il diritto alla salute e quello al lavoro, non possiamo che esprimere compiacimento per chi, tra le autorità sanitarie preposte, ha assunto impegni che, con la decisione di oggi, vengono finalmente mantenuti”.