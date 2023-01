Sila, riaprono le piste da sci di Lorica e Camigliatello

COSENZA – Si sono conclusi i lavori di battitura e messa in sicurezza a Lorica della Pista di Rientro e di quella del Cavaliere, che da oggi sono pronti ad accogliere tutti gli amanti dello sci. Gli impianti di risalita, già in funzione dallo scorso 10 dicembre, saranno aperti tutti i giorni dalle 9 alle 16.

Anche a Camigliatello Silano si torna a sciare, con l’apertura degli impianti (salvo imprevisti) in programma per domani, mercoledì mattina. La Cabinovia Tasso – Monte Curcio della Sila cosentina, permette la risalita dalla stazione situata in località Tasso a 1.380 metri di quota, fino alla stazione di Monte Curcio a 1.786 metri con una capienza di 8 persone e le piste sciabili sono due: la rossa e la blu.