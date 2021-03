Solidarity Tour, scambio interculturale fra giovani a Rende

RENDE (CS) – A Rende, a pochi passi dall’Università della Calabria, c’è un Centro di Accoglienza Straordinaria (CAS) che ospita richiedenti asilo, tutti giovani under 30 provenienti da Paesi diversi, come Gambia, Mali, Senegal, Bangladesh, Pakistan. La distanza del Centro dalla città non ne agevola l’integrazione nella comunità rendese e la pandemia quest’anno ha complicato ulteriormente la vita sociale e lavorativa di questi ragazzi.

A portar loro socialità e inclusione ci hanno pensato negli ultimi mesi i volontari dell’Associazione culturale Entropia, con un progetto di solidarietà finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma “Corpo Europeo di Solidarietà”, volto a promuovere l’attivismo e la partecipazione dei giovani sia nel proprio Paese che all’estero.