CATANZARO – “Tante care cose, avvocato. Non ci mancherà. E non dimentichi di portar via con sé la Azzolina e mezzo miliardo di banchi a rotelle inutili e dannosi”. Così scrive dalla sua pagina Facebook il Presidente ff della Regione Calabria Nino Spirlì riferendosi al fallimento del Governo Conte Ter guidato dall’avvocato Giuseppe Conte.