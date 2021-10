Ss 106, Tavernise: «Istituzioni e rappresentanti territoriali inizino a lavorare insieme per l’interesse collettivo»

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Questa mattina, presso la sede municipale del comune di Corigliano Rossano, primo incontro istituzionale tra il neo consigliere regionale del M5S, Davide Tavernise, ed il sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi.

«Sono, e resterò, a disposizione di tutti i Sindaci che quotidianamente cercano, tra mille difficoltà, di lavorare per il bene comune e per le loro comunità. Con il sindaco Flavio Stasi, questa mattina, abbiamo parlato di progetti futuri per la costa ionica, ma anche e soprattutto del nuovo tracciato della SS 106». Queste le prime parole di Tavernise a margine dell’incontro. «In questi giorni – ha proseguito il neo consigliere regionale del M5S – sui giornali abbiamo assistito ad un dibattito duro sul tema statale 106. Personalmente non sono interessato a posizioni di parte, perché la Sibaritide ha bisogno di infrastrutture, nonché strutture moderne. Perché mentre noi litighiamo, gli incidenti stradali aumentano». «Ecco perché voglio che si inizi a lavorare tutti insieme – conclude Tavernise – in un’unica direzione: quella dell’interesse collettivo. La Senatrice Abate Rosa Silvana, la Deputata Elisa Scutella’, la nuova Consigliera regionale Pasqualina Straface, il Sindaco di Corigliano-Rossano Flavio Stasi, tutti i rappresentanti eletti nella nostra circoscrizione, me compreso, hanno una grossa responsabilità oggi: portare risultati al territorio, migliorare la qualità della vita ai cittadini. Con grande umiltà e spirito di collaborazione, io ci sono. Perché credo in una Calabria migliore, perché credo nel futuro di questa nostra meravigliosa terra».