Studenti dell’IC di Cariati e carabinieri per la biodiversità insieme per promuovere la cultura ambientale

CARIATI (CS) – Lo scorso venerdì 14 ottobre gli alunni di tutte le classi della scuola secondaria di primo grado dell’IC di Cariati hanno incontrato il Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Cosenza. L’ incontro, fortemente voluto dal Dirigente scolastico, prof. Alessandro Turano (foto a lato), si è tenuto nell’Aula magna dell’edificio scolastico.

L’occasione dei 200 anni dalla fondazione del Corpo Forestale, confluito nell’Arma dei Carabinieri, è stata contingenza utile per promuovere un’attività di diffusione della cultura ambientale nelle nuove generazioni e per far conoscere l’impegno concreto dell’Arma per la protezione della natura. Durante il dialogo, gli alunni, guidati dai docenti, hanno presentato alcuni loro disegni simbolici di protesta contro l’inquinamento dell’ambiente e altri raffiguranti le bellezze della natura. Al termine dell’evento i Carabinieri hanno consegnato una targa di riconoscimento alla scuola.

La responsabile di plesso, la professoressa Carmela Sonia Pellegrino, insieme al professor Michele Cipriotti, ha presentato l’idea di un nuovo progetto a lungo termine da avviare in collaborazione con l’Arma. Tale progetto coinvolgerà gli alunni delle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado in visite guidate e itinerari alla scoperta delle bellezze del territorio calabrese.