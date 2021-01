Superato il milione di vaccinati in Italia, in Calabria sono poco più di 17000

CATANZARO – L’Italia sfonda il milione di dosi di vaccino somministrate dall’inizio della campagna vaccinale, per la precisione 1.002.004 71.1% di 1.408.875 disponibili). Il primo ad annunciarlo è stato il premier Giuseppe Conte su Facebook (foto a lato).

«È il primo incoraggiante passo di questa maratona decisiva per il futuro di tutti noi. Grazie alle donne e agli uomini del Servizio Sanitario Nazionale che con il loro lavoro straordinario rendono possibile questa impresa», è invece il commento del ministro Roberto Speranza.

Di contro la Calabria ha utilizzato solo il 43,3% delle dosi di vaccino al momento a disposizione (38.280). Nella regione, infatti, risultano somministrate 17.023 dosi di vaccino.

Ancora troppo pochi i vaccini nelle Rsa

Delle dosi finora inoculate 14.827 sono state usate per vaccinare gli operatori sanitari e sociosanitari, 2.113 per il personale non sanitario e solo 83 dosi sono andate ai primi “fortunati” ospiti delle residenze sanitarie assistite (Rsa).

+++ Dati aggiornati secondo il report del Ministero della salute delle 17.14 del 15 gennaio. +++