Tamponi, attivato laboratorio dell’ospedale di Corigliano Rossano

COSENZA – Un nuovo laboratorio, in grado di processare almeno 300 nuovi tamponi per indagine molecolari al giorno, è stato attivato durante la giornata di ieri, dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, presso l’Ospedale “ Giannettasio” di Corigliano Rossano.

«L’acquisto della nuova macchina – si legge nella nota dell’ASP Cosenza – ha comportato un investimento di circa 200.000 euro per lavori di adeguamento degli spazi, acquisizione di apparecchiature dedicate, senza contare il nuovo personale reclutato. L’ultimo giorno impiegato per far fronte al delicato montaggio della citata macchina è stato il 13 di novembre scorso».

«Tra gli obiettivi primari dell’attività della nuova apparecchiatura – è spiegato ancora – ci sarà quello di potenziare l’esecuzione di test molecolari mediante tampone, per garantire in tempi rapidi il riscontro ai cittadini della provincia di Cosenza».