VIBO VALENTIA – Nuova scossa di terremoto in Calabria. Ieri sera, alle 22.17, una scossa di magnitudo 4.1 è stata registrata dai sensori dell’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Il sisma, nello specifico, è stato avvertito nella provincia di Vibo Valentia, con epicentro in mare, nella costa tirrenica, al largo di Ricadi, a una profondità di 165 chilometri. Non si registrano comunque danni a cose o persone