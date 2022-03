Tirocinanti calabresi, nulla di fatto. Usb “mobilitazione regionale permanente”

COSENZA – Non hanno portato a nulla i numerosi tavoli e incontri avuti nelle ultime settimane con i rappresentanti delle istituzioni e per questo, l’USB – Unione Sindacale di Base – ha annunciato a partire da oggi, martedì 22 marzo 2022, una mobilitazione regionale permanente in tutti i comuni calabresi.

“I tirocinanti calabresi – spiega il sindacato – svolgono, da diversi anni ormai, sedicenti tirocini di inclusione sociale all’interno degli enti locali del territorio regionale, di fatto sopperiscono in tutto e per tutto all’assenza del personale della pubblica amministrazione. L’intera macchina organizzativa calabrese grava sulle spalle dei tirocinanti ai quali non vengono fornite tutele, garanzia occupazionali e salari dignitosi. Le indennità ammontano a poche centinaia di euro e vengono elargite dalla Regione Calabria con sistematico ritardo”.

“La proroga dei tirocini di inclusione sociale, ratificata lo scorso ottobre, ha durata di 12 mesi. Vi è quindi l’urgente necessità di vagliare sin da subito tutte le soluzioni possibili per condurre questo enorme bacino di tirocinanti, circa 4.400 persone, alla stabilizzazione”.