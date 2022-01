Troppi contagi a Tortora, chiuse scuole e attività sportive

TORTORA (CS) – In costante aumento i contagi nel corso di questa quarta ondata di Covid 19 e l’amministrazione del centro dell’alto Tirreno, ha deciso di far tornare i ragazzi tra i banchi il prossimo 17 gennaio. Con un post su Facebook sono stati comunicati 145 casi di contagio e per questi motivi i cittadini sono stati invitati ad uscire da casa solo se strettamente necessario, e soprattutto ad osservare rigidamente le regole anti contagio.

Oltre alle scuole, è stata decisa anche la sospensione delle attività sportive fino al 16 gennaio. Le attività di società sportive sia al chiuso che all’aperto operanti sul territorio comunale potranno riprendere il 17.