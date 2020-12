Uffici chiusi all’Unical, Rinnovamento è Futuro: “Studenti costretti a pagare le more”

RENDE (Cs) – Riportiamo di seguito riportiamo la nota stampa dell’associazione “Rinnovamento è Futuro”

«Accade all’Unical: nell’ultima settimana disponibile per il pagamento della seconda rata, gli uffici chiudono (anche per i 7 giorni successivi), gli Studenti rimangono senza assistenza relativa ai molteplici problemi tecnici e vengono di fatto costretti a pagare more per problemi che non dipendono dalla loro volontà.

Senza il supporto offerto dai dipendenti dei Servizi Didattici, gli Studenti vengono abbandonati durante le due settimane che prevedono importanti scadenze incombenti.

Per questo motivo, chiediamo alla Governance di assumersi la responsabilità di questa grave inefficienza e prevedere una ulteriore proroga della scadenza della rata al 15 Gennaio, in modo da dare agli Studenti il tempo di risolvere i loro problemi alla riapertura, prevista per il 6 Gennaio».