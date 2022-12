Unical: Michele Demeco nuovo membro della Commissione Mensa

RENDE (CS) – Il Consigliere d’amministrazione dell’Università della Calabria, Nazzareno Zaccaria, ha nominato Michele Demeco membro (in quota studenti) della Commissione Controllo Mensa dell’Università della Calabria, presieduta dal Prof. Sergio Bova. Demeco, già vicepresidente dell’associazione Unica, è stato candidato al Consiglio d’amministrazione alle scorse elezioni studentesche di maggio per la lista Primavera raccogliendo più di 650 preferenze. «Ringrazio il consigliere Zaccaria per l’importante nomina e per aver riposto in me la sua fiducia. Lavoreremo in stretta sinergia per accrescere la qualità del nostro Campus e darò il meglio di me stesso per svolgere il compito assegnato. Inoltre ringrazio l’associazione Unica, da sempre al mio fianco in questo magico percorso Accademico», ha dichiarato lo stesso Demeco dopo la nomina.

La Commissione Mensa è deputata al controllo di qualità, quantità, preparazione e distribuzione dei pasti; tenuta ed efficienza del magazzino viveri e dei depositi frigoriferi; pulizia ed igiene degli ambienti; stato di manutenzione ed efficienza degli impianti fissi e mobili.