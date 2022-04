Unical, pubblicato il bando per il corso di specializzazione sul sostegno

RENDE (CS) – C’è una data che gli insegnanti e aspiranti tali devono segnare di rosso sul calendario. È quella del 13 maggio 2022, giorni in cui scadranno le iscrizioni per partecipare alle prove di selezione per i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità a. a. 2021-2022.

Con Decreto Rettorale n° 578 è stato infatti pubblicato oggi il bando per il settimo ciclo del corso di formazione (per i gradi infanzia, primaria, secondaria di 1° e di 2° grado.

Per tutte le informazioni sulla procedura si può consultare la pagina dedicata al link https://www.unical.it/didattica/offerta-formativa/formazione-insegnanti/corsi-per-il-sostegno/sostegno-202122/contents/news/view/iscrizione-alla-procedura-concorsuale-di-accesso-al-vii-ciclo-sostegno

Il bando è, invece, raggiungibile qui.