Urban Award 2020, il Comune di Cosenza premiato per la mobilità sostenibile

Menzione speciale all’Urban Award 2020 per il Comune di Cosenza grazie alle buone pratiche in materia di mobilità sostenibile

La città di Cosenza ha ricevuto la menzione speciale all’Urban Award 2020, patrocinato dall’ANCI e giunto alla sua IV edizione. Lo ha comunicato al Sindaco Mario Occhiuto il Presidente nazionale dell’ANCI Antonio De Caro. La cerimonia di premiazione avverrà durante l’Assemblea generale di ANCI, in programma domani, mercoledì 18 novembre, a Roma, alle ore 18,30, in modalità digitale.

Il riconoscimento al Comune di Cosenza è stato assegnato da una qualificata giuria presieduta da Ludovica Casellati, ideatrice del premio e direttore responsabile del magazine di turismo sostenibile “Viagginbici.com”, e composta da Vittorio Brumotti, campione internazionale di bike trial e inviato di “Striscia la notizia”, Giuseppe Calabrese, gastronomo e già conduttore del programma RAI “Linea Verde”, Massimo Cirri, autore del programma di Radiodue “Caterpillar”, Renato Di Rocco, presidente della Federazione Ciclistica Italiana, Giancarlo Feliziani, capo redattore del Tg di “La 7”, Antonella Galdi, vice segretario generale dell’ANCI, Francesco Giorgino, giornalista del Tg 1 e docente alla Luiss, Maria Rita Grieco, caporedattore del TG2, Stefano La Porta, presidente dell’ISPRA (l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), la celebre conduttrice televisiva Rosanna Lambertucci, Paolo Liguori, direttore del “Tgcom 24”, Piero Nigrelli, direttore settore ciclo di ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) Rosario Rasizza, Amministratore delegato di “Openjobmetis”, Guido Rubino, della testata “Cyclinside” e Monica Sala, giornalista e conduttrice di Radio Montecarlo. Dopo un’attenta analisi delle candidature, la giuria ha deciso di assegnare la menzione speciale IntesaSanpaolo al Comune di Cosenza “per essere riuscito – questa la motivazione – a riqualificare quartieri della città trasformandoli in polmoni verdi a misura di bicicletta”. Le immagini visionate dalla giuria “hanno mostrato- si legge ancora nella motivazione – una città che può competere, quanto a mobilità sostenibile e qualità della vita, con i Comuni più virtuosi del Nord Italia. Alla cerimonia di premiazione in programma in modalità digitale a Roma mercoledì 18 novembre, durante l’Assemblea generale di Anci, seguirà, quando il Covid la renderà praticabile, la consegna ufficiale del Premio.

La menzione speciale all’Urban Award 2020 è stata accolta con soddisfazione dal Sindaco Mario Occhiuto che ha sottolineato come “dopo il riconoscimento tributato a Cosenza dal rapporto sull’ecosistema urbano di Legambiente e che ha inserito la nostra città nella top ten delle città più vivibili d’Italia, registriamo oggi, con particolare compiacimento, una nuova attestazione nei nostri confronti, nell’ambito di un premio prestigioso come l’Urban Award che vede riconosciuto il nostro lavoro nel settore della mobilità sostenibile, dando il giusto rilievo alle buone pratiche da noi portate avanti, con particolare riferimento alle piste ciclabili di Cosenza e alla sua ciclopolitana, considerando la nostra città molto più virtuosa e più avanti di altre realtà del Centro-Sud e non distante da quanto è stato fatto nelle grandi città del Nord”.