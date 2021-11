Vaccini anti-Covid, oltre 300mila calabresi senza prima dose

CATANZARO – In Calabria, dall’inizio della campagna vaccinale e fino alla giornata di ieri, sono state somministrate 2.746.979 dosi, di cui 1.382.178 prime dosi, 1.264.602 seconde dosi, e 100.199 terze dosi. Il 78% della popolazione vaccinabile ha completato il ciclo vaccinale, l’82% ha avuto almeno una dose. Manca, dunque, all’appello circa il 18% dei calabresi che non ha ricevuto ancora nemmeno una dose: si tratta di 303.833 persone.

Il dato è emerso nel corso della riunione di ierisulla campagna vaccinale alla Regione Calabria tra il presidente della Giunta regionale e commissario della Sanità, Roberto Occhiuto, il sub commissario Maurizio Bortoletti e i delegati delle aziende sanitarie.

Unità mobili per le vaccinazioni “18mila richieste a domicilio”

In Calabria, è riportato in una nota diffusa dalla Regione al termine della riunione, “sono mobilitati per le somministrazioni 143 centri vaccinali, 5 hub, e 1003 medici di medicina generale. In più, il sistema sanitario regionale può contare sul supporto operativo di 365 farmacie, che hanno provveduto a 14.626 inoculazioni: con una media di 120 somministrazioni al giorno. Al momento ci sono circa 18.000 richieste di somministrazioni a domicilio da parte di soggetti non deambulanti”.