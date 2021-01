Vaccini, in Calabria quasi il 50% delle dosi somminostrate

CATANZARO – La Calabria ha utilizzato quasi la metà delle dosi di vaccino Pfizer-BioNTech al momento a disposizione. Nella regione, infatti, risultano somministrate 12540 dosi di vaccino Pfizer-BioNtech, pari al 48,9% delle dosi disponibili (in attesa del nuovo carico, finora ne sono state consegnate 25630).

Primi vaccini nelle Rsa

Delle dosi somministrate 11036 sono state usate per vaccinare gli operatori sanitari e sociosanitari, 1460 per il personale non sanitario e 44 sono andate ai primi ospiti delle residenze sanitarie assistite (Rsa).

IL DATO È AGGIORNATO ALLE 00.14 DEL 12 GENNAIO.

Su tutto il territorio nazionale, secondo il report aggiornato del Ministero della salute, sono 718797 i vaccini somministrati.