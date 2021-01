Vaccini, la Calabria chiude la giornate al 47,3% di dosi somministrate

CATANZARO – Si è chiusa un’altra giornata di vaccinazioni con l’Italia che raggiunge l’importante quota di 1.118.594 dosi di vaccino somministrate (il 79.4% di 1.408.875 disponibili).

La Calabria, che ha utilizzato solo il 47,3% delle dosi di vaccino al momento a disposizione (39.280), rimane ultima nella classifica delle regioni guidata dalla Campania per percentuale di somministrazioni (100,9%) e dalla Lombardia per somministrazioni totali (175.593). In Calabria, invece, risultano inoculate 18.579 dosi di vaccino.

Ancora troppo pochi i vaccini nelle Rsa

Delle dosi finora utilizzate 16.101 sono state usate per vaccinare gli operatori sanitari e sociosanitari, 2.395 per il personale non sanitario e ancora – solo – 83 dosi sono andate ai primi “fortunati” ospiti delle residenze sanitarie assistite (Rsa).

+++ Dati aggiornati secondo il report del Ministero della salute delle 22.35 del 16 gennaio. +++