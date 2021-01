Vaccini, Magorno: “subito per insegnanti, operatori scolastici e sindaci”

COSENZA – “Prendiamo atto dell’estensione della platea dei destinatari della campagna vaccinale regionale, ma riteniamo che occorra compiere un ulteriore accelerazione in Calabria, perché solo aumentando le persone vaccinate è possibile tornare al più presto alla normalità che passa dalla ripresa delle attività scolastiche in presenza, condizione assolutamente necessaria per aprire una stagione di ripartenza. Bisogna dunque vaccinare subito gli insegnanti e tutti gli operatori scolastici. C’è un’altra categoria da immunizzare il prima possibile: i sindaci presidio della democrazia. Gli amministratori locali rispondono quotidianamente alle più disparate esigenze sui territori, sono sempre a contatto con i cittadini e non possono in alcun modo sottrarsi alla loro funzione di avamposto delle istituzioni. Sarebbe fondamentale quindi somministrare il vaccino anche ai sindaci di Italia. Subito”.