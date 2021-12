Vaccini, open vax weekend oggi e domani a Cosenza

COSENZA – Il Sindaco Franz Caruso e l’Assessore alle politiche della salute di Palazzo dei Bruzi, Maria Teresa De Marco, informano la cittadinanza che anche a Cosenza, sabato 4 dicembre e domenica 5 dicembre, è stata promossa da parte della Regione Calabria, con la Protezione civile regionale e l’Azienda Sanitaria provinciale, in collaborazione con i team mobili dell’Esercito, l’iniziativa “Open Vax Weekend”. Sarà, pertanto, possibile accedere al punto vaccinale allestito presso il Palazzetto delle Associazioni di via degli Stadi senza necessità di prenotazione. L’accesso alla vaccinazione è consentito a tutte le fasce di popolazione vaccinabili sia per la prima che per la seconda e terza dose. In caso di terza dose, dovranno essere trascorsi cinque mesi dall’ultima somministrazione. Gli orari in cui è possibile recarsi al Palazzetto delle Associazioni di via degli Stadi per la somministrazione sono i seguenti:

Sabato 4 dicembre, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00;

Domenica 5 dicembre funzionerà l’Unità mobile dell’esercito, dalle ore 10,00 alle ore 17,00.

Gli Open Vax Weekend saranno replicati sabato 11 e domenica 12 dicembre e sabato 18 e domenica 19 dicembre, giornate nelle quali sarà possibile accedere ai punti vaccinali senza necessità di prenotazione.