COSENZA – In previsione della riapertura delle scuole, anche in Calabria, per come sollecitato dal Commissario Figliuolo, è possibile vaccinare le persone rientranti nella fascia d’età 12-18 anni senza bisogno di prenotazione. Opportunità questa già partita autonomamente in alcune province calabresi. A comunicarlo è la Protezione Civile della Calabria.