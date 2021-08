Vaccino, in Calabria somministrate circa 1.400 dosi in un giorno. Ma resta penultima

CATANZARO – Nelle ultime 24 ore sono state circa 1.400 le dosi di vaccino anti Covid 19 somministrate in Calabria. Il dato emerge dall’ultimo report del governo. Su scala nazionale, la regione resta in penultima posizione nel rapporto tra dosi somministrate e consegnate. Nell’ultima rilevazione, aggiornata a questa mattina, si attesta all’86,7% mentre la media nazionale è 92,7%. Nel giorno precedente erano state poco più di 3.500 le dosi somministrate. Complessivamente, in Calabria sono stati finora somministrati 2.212.438 vaccini (ieri erano 2.211.050) su 2.552.161 consegnati.