“Valentini Majorana”, il sindaco di Castrolibero e Cosenza domani alla manifestazione

CASTROLIBERO (CS) – “Voglio pubblicamente ringraziare gli studenti dell’ISS “Valentini-Majorana” per avermi invitato ad aderire alla manifestazione da loro organizzata a Cosenza il prossimo 18 febbraio.

Ascolto e vicinanza istituzionale ed umana ai ragazzi e alle ragazze sono necessari rispetto al quadro dei gravi fatti dichiarati in queste settimane. Tutti i temi che riguardano la violenza di qualsiasi genere, ci vedono uniti ed impegnati nel creare le basi di una società più giusta ed equa.

La nostra posizione è chiara nel ribadire “sdegno e netto contrasto a tutte le manifestazioni di violenza accertate o presunte tali, anche in virtù di un malessere che va interpretato e gestito come campanello di allarme sociale di una Calabria che rifiuta l’omertà”.

A dirlo il sindaco di Castrolibero che aggiunge: Non dimentichiamo che l’intera comunità scolastica e l’amministrazione comunale di Castrolibero, nel corso degli anni, hanno messo in campo tutte le energie per donare all’area urbana cosentina, e non solo, un complesso scolastico all’avanguardia. È in virtù di ciò che continueremo ad invocare la verità dei fatti nel più breve tempo possibile, riponendo la massima fiducia negli organi inquirenti, cercando di evitare ogni forma di strumentalizzazione. Noi ci siamo e ci saremo sempre!”

Prosegue, nel frattempo, l’occupazione della scuola da parte degli studenti in segno di protesta contro la mancata sospensione del docente presunto responsabile delle molestie. L’iniziativa andrà avanti, per essere sostituita eventualmente con altre forme di protesta, come l’autogestione, almeno fino a domani, giorno in cui é in programma la manifestazione organizzata dagli studenti dell’istituto, con la partecipazione dei ragazzi di altre scuole della città e della provincia, ed alla quale sono state invitate varie autorità istituzionali. Allo stesso tempo, inoltre, va avanti, e non si sa al momento quando si concluderà, l’ispezione su quanto sarebbe accaduto nella scuola disposta dal ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi.

“Accolgo con grande piacere l’invito pubblico che le studentesse e gli studenti dell’Istituto Scolastico “Valentini-Majorana” di Castrolibero hanno rivolto ai Sindaci del territorio per aderire alla manifestazione che terranno venerdì 18 febbraio a Cosenza”. Lo ha detto il Sindaco di Cosenza, Franz Caruso, subito dopo aver ricevuto l’invito degli stessi studenti. “Come Sindaco del Comune capoluogo – ha aggiunto Franz Caruso – voglio dire alle ragazze e ai ragazzi che la nostra città sta seguendo con grande partecipazione la loro lotta per una scuola più sicura, più libera ed aperta, capace di essere davvero palestra di formazione democratica e civile. Al di là della preoccupante e dolorosa vicenda sulle presunte molestie sessuali (sulle quali non si può non ribadire anche qui il principio costituzionale della presunzione di innocenza) da cui è scaturita la protesta studentesca, queste ragazze e questi ragazzi ci hanno posto di fronte a questioni ben più grandi e serie che non possono non spingerci tutti ad una profonda riflessione.

Mi riferisco – sottolinea il primo cittadino di Cosenza – al superamento di quella cultura sessista, del non rispetto e della non valorizzazione della differenza di genere che ancora percorre il discorso pubblico e privato di tanti di noi. Un tema – ripeto – serio su cui la scuola per prima, ma tutta la società e le istituzioni in genere, devono interrogarsi e produrre azioni concrete. Per questi motivi, carissime ragazze e carissimi ragazzi – conclude il Sindaco Franz Caruso – l’Amministrazione Comunale di Cosenza e tutta la città sono e saranno al vostro fianco non solo venerdì, ma anche nel futuro”.