Vax day, aumentano le dosi per il 24 e 25 aprile

CATANZARO – Per il Vax day, in programma per sabato 24 e domenica 25 aprile, è previsto un aumento delle prenotazioni per le persone tra i 60 e i 79 anni di età e i soggetti fragili.

In occasione di questa iniziativa sarà incrementato il numero di dosi da somministrare. Le vaccinazioni saranno effettuate, dalle ore 9 alle 22, nei centri di Catanzaro (hub Ente fiera di Catanzaro Lido), Cosenza (ospedale da campo), Reggio Calabria (Gom e Consiglio regionale), Crotone (sede Croce rossa), Vibo Valentia (Palavalentia), Corigliano Rossano (Pala Brillia) e Siderno (Palasport). Le somministrazioni dei soggetti fragili avverranno esclusivamente nel Gom di Reggio Calabria – sia sabato che domenica – e nell’ospedale da campo di Cosenza – solo nella giornata di sabato. Per i soggetti fragili sarà utilizzato il vaccino Pfizer, per tutti gli altri AstraZeneca. Obbligatoria la prenotazione sulla piattaforma di Poste italiane (https:prenotazioni.vaccinicovid.gov.it).