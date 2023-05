Vigili del fuoco, Palumbo (FdI Acri): “Grazie al lavoro del gruppo ed ai rapporti con i vertici di Fratelli d’Italia raggiunto un importantissimo traguardo”

ACRI (CS) – Riceviamo e pubblichiamo nota stampa di Salvatore Palumbo, consigliere comunale e coordinatore locale di Fratelli d’Italia.

“Per quanto possa sembrare ancora molto lontana, l’estate è comunque alle porte e con essa bussano i ricordi delle fiamme che hanno travolto la nostra città creando disequilibri che ancora oggi paghiamo.

Già nell’estate del 2022 – dichiara Palumbo -, ci siamo interessati ai piani A.I.B., sollecitando questa amministrazione ad attuare tutte le precauzioni del caso per fare in modo che i molteplici incendi del 2021 non si ripresentassero.

L’On. Wanda Ferro, sottosegretario all’interno, ha avviato l’attivazione presso la nostra cittadina di un “Presidio Rurale dei Vigili del Fuoco” che mirerà a diventare permanente. Questo servirà alla protezione dagli incendi boschivi del Parco Nazionale della Sila, aggiungendosi al presidio già esistente di S.Stefano d’Aspromonte. Veniamo informati, inoltre, di ulteriori presidi in fase di attivazione che consentiranno una copertura totale per quanto riguarda i parchi boschivi più grandi della nostra regione, un risultato ottenuto anche grazie all’interlocuzione e all’impegno del sottosegretario delegato ai Vigili del Fuoco, On. Emanuele Prisco.

La nostra cittadina si inserisce in una zona strategica per l’alta incidenza degli incendi boschivi, viene definita ad alta priorità d’intervento dal piano A.I.B. della Regione Calabria.

La struttura destinata al suddetto utilizzo era stata individuata nel passato come sede di un distaccamento volontario dei Vigili del Fuoco.

Con il potenziamento degli organici previsto dal governo Meloni verrà inoltre attribuito al comando provinciale un incremento di 10 unità operative da impiegare IN MANIERA PRIORITARIA alle esigenze del nostro presidio rurale.

Dopo un sopralluogo effettuato da parte del comando provinciale di Cosenza abbiamo acquisito il verbale dei lavori da effettuare nella struttura. Lavori già in fase di realizzazione, che mireranno all’adeguamento per un totale di 130.000 euro.

Ringraziamo, inoltre, gli uffici municipali per la disponibilità dimostrata.

L’impegno di Fratelli d’italia Acri per il territorio è, e sarà sempre, responsabile e concreto. Questo è il nostro modo di intendere la Politica.