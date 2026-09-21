“Calabria coast to coast”:  Kalavrì pizzeria a Tropea ospita per una serata a 4 mani con il pizzaiolo Daniele Campana

Venerdì 25 settembre, dalle 20.30, il locale Kalavrì al Porto di Tropea ospita una serata a quattro mani che mette a confronto due interpretazioni della pizza in teglia calabrese.

Per una sera, il pizzaiolo Daniele Campana, tra i nomi più riconosciuti del panorama calabrese e nazionale, affianca Michele Intrieri, maestro pizzaiolo di Kalavrì, in un menù costruito a 4 mani.

Il menu prevede sei tranci di pizza, tre firmati da Kalavrì Michele Intrieri, tre da Daniele Campana, più un dolce e assaggi di Birra Cala in abbinamento a ciascun trancio. Il costo è di 30 euro a persona, coperto incluso. I posti sono limitati.

Campana lavora la pizza in teglia con farine macinate a pietra e impasto indiretto a lunga maturazione, costruendo le farciture attorno a una selezione personale di produttori e materie prime del territorio. Il suo percorso è stato riconosciuto con le 3 Rotelle del Gambero Rosso, il terzo posto nella guida 50 Top Pizza 2024/2025 e il Premio Speciale Migliore Pizza Creativa 2025. È un modo di lavorare che parte dalla materia prima e dalle persone che la producono, lo stesso principio su cui Kalavrì ha costruito il proprio progetto.

Nata nel 2019 dall’idea dei due imprenditori calabresi Camillo Crivaro e Andrea Muraca, Kalavrì racconta la Calabria contemporanea attraverso un prodotto popolare e accessibile: la pizza in pala. L’impasto al farro a lunga maturazione e le farciture costruite su ingredienti regionali danno forma a una cucina che rilegge la tradizione calabrese ed esalta la freschezza degli ingredienti. Alla base c’è il principio del “Km Buono”, una filiera che privilegia produttori del territorio, il cui 60% proviene dalla Calabria, scelti per il valore del lavoro artigianale prima che per la provenienza.



“Con Daniele condividiamo un modo di vedere la Calabria: una terra fatta di prodotti e di persone che li lavorano che merita di essere vissuta e raccontata. Metterci allo stesso banco, ognuno con il proprio stile, è il modo più sincero che conosciamo per farle onore”, spiegano Camillo Crivaro e Andrea Muraca, fondatori di Kalavrì.



La missione di Kalavrì

Kalavrì vuole essere ambasciatrice del DNA calabrese nel mondo, valorizzando ogni giorno la cultura, la gastronomia e la convivialità della sua terra attraverso la miglior pizza in pala Made in Calabria mai realizzata. Kalavri oggi è presente a Tropea e da marzo 2026 anche a Roma.



Info evento venerdì 25 settembre 2026, ore 20.30

Kalavrì Anima&Pizza

Porto di Tropea, Viale Raf Vallone – Tropea (VV)

Menu fisso: 6 tranci di pizza + dolce + 6 assaggi di Birra Cala in abbinamento

Prezzo: 30 euro a persona, coperto incluso

Per prenotare: https://prenotazioni.cooperto.it/in/748cc6c6-1ccc-4c42-840c-77bfed9eb1a9 sito https://lp-kalavripizza.it/

Tel. 0963.581955

