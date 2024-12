SMASH HOUSE, IL VERO GUSTO DEGLI HAMBURGER AMERICANI A RENDE (CS)

Il nuovo locale in pieno stile newyorkese apre a Rende (CS).

In una delle zone più frequentate e movimentate di Rende, in via Louis Braille 9, si trova SMASH HOUSE, la casa dell’autentico smashed burger americano.

Marco Calabria, titolare di SMASH HOUSE ha voluto ricreare l’ambiente tipico di un locale in puro stile newyorkese nella zona universitaria di Cosenza.

Il format di SMASH HOUSE è stato studiato nei minimi dettagli: l’iconico panino americano viene servito con le patatine fritte tagliate a mano, in un ambiente confortevole e moderno, sorseggiando una bevanda con il sottofondo di musica hip-hop e r&b.

Lo “smashing” è una delle tecniche più antiche utilizzata negli Stati Uniti per cuocere gli hamburger e prende il nome dal verbo “to smash” che significa schiacciare, in questo caso riferito al disco di carne che subisce uno schiacciamento e una cottura rapida che gli conferiscono una crosticina croccante e gustosa, concentrando i sapori della carne.

La caratteristica principale dello smash burger è che si utilizza esclusivamente carne di vitello e non si può fare con gli hamburger congelati.

Il menu vede come protagonista assoluto L’ORIGINAL: un hamburger piatto, pressato sulla piastra durante la cottura, per permettere la caramellizzazione della carne, rigorosamente di vitello, racchiuso tra due strati di un soffice bun con formaggio cheddar, bacon, lattuga e pomodoro, seguendo fedelmente la ricetta autentica americana.

L’original

Da SMASH HOUSE la scelta è varia: cinque i panini base realizzati con materie prime fresche di alta qualità, tra cui un burger vegano a base di legumi con lattuga, pomodoro e maionese vegana.

Anche per i fritti proposti non si utilizzano prodotti congelati e le patatine vengono tagliate a mano quotidianamente.

Per i clienti più curiosi Marco ha studiato la formula dello “special”: periodicamente seleziona ingredienti particolari per proporre un panino o un fritto realizzato in edizione limitata, sempre secondo stile americano, quello più apprezzato finora è stato il panino TRIPLE SMASH KING, tre strati di hamburger, triplo cheddar, cipolla caramellata e salsa barbecue al whiskey, una goduria irrinunciabile.

Lo special nella categoria fritti che ha suscitato più interesse è stato nel mese di novembre il CORN-DOG, il goloso wurstel avvolto in una pastella di farina di mais, grande classico dello street food americano.

SMASH HOUSE arriva in Calabria come un’assoluta novità, con le sue pareti in legno su cui si trovano le scritte degli avventori, le grandi vetrate moderne e luminose, l’assenza di posate e il mood casual e street è il luogo in cui trascorrere una sfiziosa pausa pranzo o una cena in spensieratezza con gli amici.

Rende è solo la prima tappa di un progetto che si espanderà in futuro al di fuori dei confini regionali, è prevista una prossima apertura di SMASH HOUSE nel 2025 in una metropoli italiana.

Aperto tutti i giorni dalle 12 alle 15 e dalle 19 alle 00, la domenica solo a cena, SMASH HOUSE regala un’esperienza culinaria unica, dalle forti vibes americane.

Per prenotare: SMASH HOUSE https://smashhouse.plateform.app/ +393517168626

Fortuna Mazzeo