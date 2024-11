Ukiyo Sushi Experience, da domani apre a Catanzaro Lido il raffinato ristorante fusion nippo/italiano

By

È tutto pronto per l’inaugurazione di UKIYO, il nuovo ristorante a Catanzaro Lido aprirà le porte domani, 14 novembre alle ore 19.

La cucina fusion è incontro e originalità, tradizione e innovazione: popoli diversi, culture e tradizioni si incontrano e si arricchiscono a vicenda, traendo il meglio gli uni dagli altri e unendolo in un tutto nuovo e originale.

Quando in Italia si parla di cucina fusion si fa spesso riferimento alla nostra tradizione culinaria fusa con quelle orientali, un mix di sapori che riscuote un interesse sempre maggiore nel nostro Paese.

Da UKIYO la cucina giapponese si fonde con quella tradizionale italiana, in una proposta semplice e raffinata.

La parola d’ordine è semplicità: quando la materia prima è di altissima qualità, questa va esaltata nella maniera più naturale possibile e non mascherata artificiosamente.

Ukiyo è la particolare tecnica artistica e di vita giapponese che insegna a fluttuare nel mondo vivendo attimo per attimo, il ristorante cosi diventa un “mondo fluttuante” in grado di catapultare attraverso i sensi in un vero e proprio viaggio tra i sapori.

Nel cuore di Catanzaro Lido, in Via Torrazzo 27, UKIYO diventa una meta esclusiva per i gastronauti: oltre al sushi classico, preparato da sushiman professionisti, nel menu si trovano piatti appartenenti alla tradizione culinaria italiana, con un tocco di freschezza e originalità.

Sono già tante le persone che, incuriosite dalla nuova proposta culinaria di UKIYO, hanno prenotato per la serata di inaugurazione, con DJ set e cena, per la quale è previsto il sold out.

Il ristorante si compone di diversi ambienti per ogni occasione: la sala principale è dotata di un grande bancone sushi e di una fornitissima zona di esposizione dei vini, l’Area Privè, accessibile su prenotazione, è uno spazio intimo e riservato e, per la bella stagione, sarà messa a disposizione un’area esterna.

La sala interna

UKIYO è la nuova proposta al centro della scena gastronomica catanzarese; è un locale adatto a ogni esigenza, con una formula innovativa per il pranzo (sushi lunch, smart o business lunch) o la scelta del menu a la carte sempre disponibile, in abbinamento a drink creativi e ricercati o a una delle tante etichette presenti sulla carta dei vini.

UKIYO Sushi Experience è aperto tutti i giorni della settimana a pranzo e a cena, giorno di chiusura Mercoledi.

UKIYO , Via Torrazzo 27, 88100 Catanzaro.

Per informazioni e prenotazioni: 334 – 2726212