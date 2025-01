Ukiyo Sushi Experience, un’esperienza sensoriale a Catanzaro Lido

By

Ha aperto da poco UKIYO, l’elegante ristorante fusion nippo/italiano nel cuore di Catanzaro Lido, in Via Torrazzo 27.

UKIYO è un nuovissimo progetto che ha voluto puntare su un format in continua ascesa e di successo: l’unione gastronomica di culture e tradizioni in una proposta moderna e raffinata.

Un luogo d’incontro di sapori

Il cuore pulsante di UKIYO è il menu fatto di contaminazioni che si rintracciano nelle tecniche di cottura così come nelle materie prime reperite; si possono ordinare piatti tradizionali asiatici, sushi in varie declinazioni, pesce crudo e qualche piatto fusion di cucina tradizionale italiana rivisitata.

Gyoza

Gunkan, nigiri, tempura sono solo alcuni dei piatti proposti, oltre a degli eccezionali gyoza fatti a mano con maialino cotto a bassa temperatura e fonduta di pecorino o con carne wagyu, salsa e scaglie di tartufo.

Una proposta colorata e variegata, proprio come la terra da cui prende ispirazione la vasta selezione di uramaki e sashimi, preparati a vista dagli esperti sushiman, un’esplosione di gusto racchiusa nei rolls dai sapori perfettamente bilanciati, accompagnati dallo zenzero marinato e dalla radice di wasabi grattugiata al momento per rilasciare il suo sapore pungente, come tradizione comanda.

Oriente ma non solo: da UKIYO è possibile assaggiare dei piatti innovativi della cucina italiana, tra cui degli ottimi cappellacci fatti in casa con un ripieno succulento di carne di manzo, fondo bruno e crema al tartufo del Pollino o degli gnocchetti al gambero rosso con stracciatella e pomodorini confit.

Cappellacci

Più di un semplice ristorante

La location moderna e raffinata con elementi orientali rende UKIYO il luogo ideale per rilassarsi e godersi un pranzo o una cena, coccolati dal rumore dell’acqua che scorre della grande fontana feng shui posizionata al centro della sala principale.

Cocktail bar

In ogni angolo del locale si denota una grande attenzione per i dettagli: caratteristico il cocktail bar all’ingresso, seguito dalla fornitissima cantina a vista e da una intima e riservata Sala Privè con acquario, accessibile solo su prenotazione.

UKIYO è il posto perfetto per ogni occasione, oltre al menu a la carte sono previste varie formule tra cui il business lunch o lo smart lunch, alternative valide per chi vuole consumare un pranzo di lavoro in un ambiente raffinato ed esclusivo.

Sala Privè

UKIYO SUSHI EXPERIENCE è la nuova proposta al centro della scena gastronomica catanzarese, è il luogo in cui i sapori si incontrano in un’esperienza sensoriale unica.

UKIYO è aperto tutti i giorni della settimana a pranzo e a cena, giorno di chiusura Mercoledi.

UKIYO, Via Torrazzo 27, 88100 Catanzaro.

Per informazioni e prenotazioni: 334 – 2726212

Fortuna Mazzeo