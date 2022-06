Ancora maxi sequestro di droga: beccato in casa con oltre 50 chili di marijuana

VIBO VALENTIA – La Squadra Mobile di Vibo Valentia da giorni seguiva movimenti sospetti nella zona di Serra San Bruno, ipotizzando che vi fosse un importante centro di raccolta di marijuana. Nel corso della mattinata del 9 giugno, i poliziotti hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione di un uomo, rinvenendo, fra il sottotetto dell’immobile e gli armadi della camera da letto, ben 70 buste trasparenti contenenti stupefacente del tipo marijuana, per un peso complessivo pari a 51 kg.

Oltre alla droga, sono stati sequestrati bilancini di precisione e bilance per la suddivisione in dosi della marijuana, pronta alla vendita. Al termine dell’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia diretta dal Procuratore Capo Camillo Falvo, l’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di droga, reato aggravato dall’ingente quantità di quanto sequestrato e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.