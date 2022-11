Beccato con oltre un chilo di marijuana, cocaina e hashish. Arrestato 42enne nel cosentino

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Nel corso del primo pomeriggio del 22/11/2022, i Carabinieri della Sezione Operativa del locale Nucleo Operativo e Radiomobile, nell’ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un soggetto incensurato 42 enne del luogo L.M. il quale a seguito di perquisizione domiciliare veniva trovato in possesso di una borsa frigo contenente al suo interno 1,300 Kg di sostanza stupefacente del tipo marijuana, 6.24 grammi di cocaina pura in pietra, 116.71 grammi di hashish, unitamente ad un bilancino di precisione, mannite e materiale per il confezionamento.

Sulla base degli elementi indiziari acquisiti, lo stupefacente veniva sottoposto a sequestro penale ed il soggetto, d’intesa con la Procura della Repubblica di Castrovillari, veniva condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.