Bollettino Covid Calabria: +2.470 nuovi positivi e 7 decessi

CATANZARO – In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2413576 (+12.028).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 240757 (+2.470) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 4646 (62 in reparto, 8 in terapia intensiva, 4576 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 26394 (26156 guariti, 238 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 17924 (92 in reparto, 2 in terapia intensiva, 17830 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 36947 (36016 guariti, 931 deceduti).

Crotone: CASI ATTIVI 3933 (28 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3905 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 20645 (20456 guariti, 189 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 10258 (123 in reparto, 5 in terapia intensiva, 10130 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 89408 (88755 guariti, 653 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 13443 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 13436 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 15276 (15121 guariti, 155 deceduti).

L’Asp di Cosenza comunica che nel setting fuori regione si registrano 7 nuovi casi a domicilio.

BOLLETTINO 12 MARZO

Tamponi effettuati 2.413.576 (+12.028). Percentuale dei tamponi positivi al 20,54%

Casi Totali: 240.757 (+2.470)

Catanzaro 31.040 (+262)

Cosenza 54.871 (+812)

Crotone 24.578 (+318)

Reggio Calabria 99.666 (+891)

Vibo Valentia 28.719 (+180)

Altra Regione o Stato Estero 1.883 (+7)

Guariti: 188.102 (+1.061)

Catanzaro 26.156 (+85)

Cosenza 36.016 (+53)

Crotone 20.456 (+96)

Reggio Calabria 88.755 (+706)

Vibo Valentia 15.121 (+121)

Altra Regione o Stato Estero 1.598 (0)

Deceduti: 2.178 (+7)

Catanzaro 238 (+1)

Cosenza 931 (+3)

Crotone 189 (+1)

Reggio Calabria 653 (+2)

Vibo Valentia 155 (0)

Altra Regione o Stato Estero 12 (0)

Attualmente Positivi: 50.477 (+1.402)

Catanzaro 4.646 (+176)

Cosenza 17.924 (+756)

Crotone 3.933 (+221)

Reggio Calabria 10.258 (+183)

Vibo Valentia 13.443 (+59)

Altra Regione o Stato Estero 273 (+7)

– In Isolamento: 50.150 (+1.400)

Catanzaro 4.576 (+173)

Cosenza 17.830 (+758)

Crotone 3.905 (+219)

Reggio Calabria 10.130 (+183)

Vibo Valentia 13.436 (+60)

Altra Regione o Stato Estero 273 (+7)

– In Reparto: 312 (+3)

Catanzaro 62 (+2)

Cosenza 92 (-1)

Crotone 28 (+2)

Reggio Calabria 123 (+1)

Vibo Valentia 7 (-1)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)

– In Rianimazione: 15 (-1)

Catanzaro 8 (+1)

Cosenza 2 (-1)

Crotone 0 (0)

Reggio Calabria 5 (-1)

Vibo Valentia 0 (0)

Altra Regione o Stato Estero 0 (0)